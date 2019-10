AMLO envía condolencias a Marcelo Ebrard por la muerte de su padre

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó un video, en el que le envió sus condolencias al canciller Marcelo Ebrard, quien el sábado sufrió la muerte de su padre, Marcelo Ebrard Maure.

Te recomendamos: Clase política externa pésame a Marcelo Ebrard por la muerte de su papá

El mandatario, quien se encuentra en Ensenada, Baja California, le externó su pésame a Ebrard por la irreparable pérdida de su papá.

A continuación habló de la agenda que tuvo la noche del sábado en la localidad de San Quintín para dar por comenzada la construcción de un hospital de especialidades en la localidad. Contará, adelantó, con una inversión de poco más de 130 millones de pesos.

También habló sobre la carta que está escribiendo y que enviará a legisladores Demócratas de Estados Unidos, quienes, asegura, están preocupados por las condiciones laborales y sueldos en México.

Destacó que en la localidad de San Quintín los jornaleros ganaban de 100 a 120 pesos diarios, hoy, asegura, ya ganan lo doble.

También compartió la importancia de que se apruebe el T-MEC lo más pronto posible y que no se haga por fines electorales.

Nos importa mucho que se apruebe el Tratado de Libre Comercio, es importante, no solo para México, también para Estados Unidos y Canadá. No queremos que se use el tema del tratado con propósitos políticos-electorales”, señaló el presidente con respecto a las elecciones de Estados Unidos en noviembre de este año.