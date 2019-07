AMLO entrega apoyos económicos a comunidades pobres de Guerrero tras subasta de terrenos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), entregó este jueves apoyos económicos a las autoridades de dos comunidades de Guerrero, las más pobres y marginadas del país. Este apoyo económico fue recaudado en la pasada subasta de terrenos confiscados.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador entregó un cheque por 21 millones 151 mil pesos a los presidentes municipales Zeferino Villanueva Galindo, de la comunidad de Metlatónoc, y Edith López Rivera, de Cochoapa el Grande.

El mandatario mexicano informó que estos apoyos económicos serán utilizados para mejorar los caminos que hacen falta.

AMLO anunció una tercera subasta de bienes decomisados, luego de la de vehículos y la de terrenos y residencias, esta será de joyas extravagantes y se realizará el 28 de julio en el Centro Cultural Los Pinos.

En su conferencia de prensa matutina, explicó que los relojes, plumas, anillos, pulseras y demás artículos estarán en exhibición en un salón de Los Pinos del 21 al 28 de julio para que todo el que quiera conocerlas pueda hacerlo.

Ricardo Rodríguez, director de Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, dijo esperar que estos 148 lotes de joyas “se vendan como pan caliente”.

Señaló que estos lotes tendrán un precio de salida de 21.8 millones de pesos y se espera una recaudación de entre 30 y 35 millones de pesos.

El monto que se obtenga será destinado a la mejora de caminos en los límites de Michoacán y Colima.

En su conferencia de prensa, AMLO recordó que está por aprobarse la ley de extinción de dominio para que en un plazo no mayor de 15 días todo lo que se confisque se puede entregar a las comunidades, pueblos y municipios.

Antes no solo no se conocía el paradero de estos bienes sino no había un procedimiento rápido, expedito, entonces, se iban acumulando bienes materiales y si no desaparecían se echaban a perder con el añadido que había que pagar mantenimiento y vigilancia de esos bienes. Con este nuevo sistema nos vamos a ahorrar mucho”, mencionó López Obrador.