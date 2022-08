Enfrentamientos entre ‘Los Chapos’ y ‘Los Mexicles’ dejan 11 muertos en Ciudad Juárez, Chihuahua: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que los enfrentamientos entre dos bandas criminales, “Los Chapos” y “Los Mexicles“, dejaron 11 muertos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Vamos a informar sobre enfrentamientos y un lamentable suceso en Ciudad Juárez, donde perdieron la vida once personas. Vamos a informar que tenemos hasta ahora, qué fue lo que causó este enfrentamiento entre grupos”, informó AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

López Obrador señaló que en Ciudad Juárez no fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino que llegó el momento en el que empezaron a disparar a civiles.

“Algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil e inocente como una especie de represalia, no fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino que llegó el momento en el que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente”, informó.