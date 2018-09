AMLO encabeza guardia de honor en el Monte de las Cruces, Edomex

Este sábado, en el Estado de México, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador encabezó una guardia solemne de honor en el Monte de las Cruces, en el municipio de Ocoyoacac.

Esto con motivo de la celebración del 208 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Al término del acto, ratificó que se cancelará la reforma educativa, tal y como lo prometió en su campaña presidencial.

El presidente electo dijo también que la consulta popular para decidir si se continúa la construcción del nuevo aeropuerto se mantiene en pie, tal y como está previsto.

Lamentó que en el caso de las reformas estructurales que se aprobaron en este sexenio no se haya consultado a la población.

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, se reunió este viernes con el próximo secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo, y parte del equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para iniciar los preparativos de la ceremonia de la toma de posesión, el próximo uno de diciembre, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Luego del encuentro privado al que también asistió Alejandro Gertz Manero y el equipo del próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, dijo que se revisaron tomas de posesiones de anteriores presidentes para conocer la logística implementada.

Aseguró que la de López Obrador, a la que están invitados jefes de Estado, será distinta.

Pero esta va a ser distinta a las anteriores porque es un acto refundacional de la República. Esta va a ser muy cuidada, van a venir, no sabemos todavía cuántos jefes de Estado, hay, no lo sabemos, no me pudieron informar, no me lo contestaron porque todavía no lo tienen, pero lo sabremos en un mes”, agregó Muñoz Ledo.