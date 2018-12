AMLO encabeza Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabeza este lunes el Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad, en el Heroico Colegio Militar de la Ciudad de México. Afirmó que lo principal es “atender las causas que originan la inseguridad y la violencia, ese es el punto de partida”, porque no se puede enfrentar el mal con el mal.

AMLO dijo que lo principal es impulsar el desarrollo del país, “que no haya la monstruosa desigualdad económica y social que desgraciadamente existe en nuestro país”, que se mejoren las condiciones de vida y trabajo de los mexicanos, atender de manera especial a los jóvenes “que se les ha dado la espalda, para que no sean tentados y tomen el camino de las conductas antisociales”.

El presidente de México dijo que todo eso ya está contemplado en la política para construir la paz y la seguridad, y que el presupuesto tendrá recursos suficientes para el bienestar del pueblo.

Mencionó que, hasta ahora, el Ejército, la Marina, la Policía Federal y las Policías estatales y municipales hacían lo que podían por su cuenta, “no había coordinación”. Dijo que incluso hubo enfrentamientos entre las distintas corporaciones. “No se sumaban recursos para trabajar de manera coordinada”.

AMLO señaló que trabajar juntos será un punto a favor de la nueva estrategia de seguridad.

El presidente de México denunció que ni siquiera sumando a todos los policías del país se alcanzaría la cifra de policías por habitante que hay en otros países. Agregó que se dio prioridad a los operativos para enfrentar al crimen organizado.

Pero no se uso el énfasis en la seguridad pública, en proteger a los ciudadanos, evitar delitos de robo, secuestros, todo lo que afecta tanto a la población, y se apostó a lo espectacular, a dar golpes espectaculares, propagandísticos”.

López Obrador prometió que se pondrá toda la atención en la seguridad pública, porque es fundamental proteger a los ciudadanos. Pidió empezar a trabajar con miras para la conformación de la Guardia Nacional y dijo que confía en que se aprobará esta reforma, y que habrá un marco legal que permitirá la actuación de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública.

En el Ejército hay disciplina, hay escuelas, hay formación, es una gran institución, tanto el Ejército, como la Marina, son las mejores instituciones con las que cuenta nuestro país y estoy seguro que nos van a ayudar para que se gire de la defensa nacional a la seguridad pública, tenemos que avanzar hacia ese propósito y poner en el centro, como prioritario, la seguridad pública”.

Anunció que habrá reclutamiento de nuevos elementos para la Guardia Nacional, inicialmente serán 20 mil y en tres años serían 50 mil efectivos adicionales para cubrir 266 coordinaciones territoriales.

AMLO precisó que los marinos se ocuparán de las costas, porque no hay razón para que estén desplegados en Durango. Señaló que se requiere seguridad en las costas y ahí estarán los marinos, porque para eso se constituyó la Semar.

El presidente de México enfatizó que habrá Mando Único en seguridad, porque si no, no se sabe quién debe rendir cuentas. Agregó que si una coordinación no funciona, se sabrá que no funciona ese equipo, pero también hay fallas en el Mando.

Destacó que las reuniones de seguridad son esenciales y dijo que si siguen trabajando así, “vamos a serenar al país”. Convocó a los mismos funcionarios reunidos este lunes a verse dentro de cuatro meses para hacer la primera evaluación, y hacerlo cada cuatro meses para ver cuáles Coordinaciones van avanzando y trabajando bien, para reconocer su esfuerzo. Dijo que donde se haya logrado reducir la incidencia delictiva, se deben hacer reconocimientos, una especie de premiación.

López Obrador también pidió no permitir la corrupción.

No se ha sabido pintar la raya, no hay frontera entre autoridad y delincuencia (…) cuando no existe frontera, cuando hay contubernios, cuando hay asociación delictuosa, no se garantiza nada. Cero corrupción, cero impunidad, se acabó la corrupción, no lo vamos a tolerar de nadie”.

También en ese acto, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que integrar a la CDMX con sus propias características a la estrategia nacional de seguridad es “una nobleza” y que la reunión de este lunes es histórica porque reunió al presidente con mandos militares, de la Marina, de la Policía CDMX, del Gobierno federal y civiles. Afirmó que el mensaje que se debe enviar al pueblo de México es que “no podemos fallar”.

En su mensaje, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que el respeto irrestricto a los derechos humanos será compromiso en la instrumentación de la estrategia nacional de seguridad y en la operación de la Guardia Nacional, cuando se apruebe su conformación.

Destacó que los mexicanos tienen esperanza en el Gobierno de AMLO, para detener al crimen organizado y poner alto a la espiral de muerte y temor que afecta a diversas entidades. Es por eso, dijo, que se propuso la reforma constitucional para dar base sólida a la operación de la Guardia Nacional, para recuperar la seguridad y alcanzar un clima de paz en cada comunidad, en todo el territorio nacional.

Afirmó que la Segob estará siempre atenta a que el respeto a los derechos sea la norma en la aplicación de la estrategia de seguridad a nivel nacional.

Cada día habremos de actuar para prevenir y en su caso corregir cualquier conducta violatoria de estos derechos”.

Sánchez Cordero dijo que se construye una relación de cooperación con los Estados y la CDMX, para sean actores decisivos en la recuperación de la seguridad.

Con información de Gobierno de México

