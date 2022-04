AMLO encabeza el 108 aniversario de la Heroica Defensa del puerto de Veracruz

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este 21 de abril la ceremonia por el 108 aniversario de la Heroica Defensa del puerto de Veracruz, por acción de la Marina Armada durante la segunda invasión de los Estados Unidos a nuestro país.

N+ te recomienda: Gobierno de AMLO informará todos los martes sobre el Plan Nacional de Salud

En el evento, el presidente López Obrador refrendó su rechazo a las invasiones, como las que México ha padecido por parte de España, de Francia y de los Estados Unidos.

“El día de hoy no sólo celebramos el heroísmo de los cadetes, marinos, soldados y de muchos ciudadanos de este puerto que ofrendaron su vida por la independencia de nuestra nación; también un día como hoy es importante para recordar, no olvidar lo que significa nuestra soberanía. Hace poco, Rusia invadió a Ucrania y, sin aspavientos, sin exagerar, manifestamos que nosotros los mexicanos siempre vamos a estar en contra de las invasiones, porque nosotros hemos padecido de varias invasiones de extranjeros. Cómo olvidar que nos invadieron españoles y nos convirtieron en una colonia durante tres siglos”, dijo el presidente López Obrador.

En éste, que es uno de los actos históricos más sentidos de la marinería porque participan las familias de los jóvenes que aquí mismo juran lealtad a la bandera al convertirse en cadetes de primer año, el presidente llamó a refrendar el orgullo de ser mexicanos y de tener una patria libre y soberana, y una doctrina que reclama el respeto a la autodeterminación de todos los pueblos del mundo.

“Se va conformando lo que se conoce como la doctrina Carranza, que consiste en que todos los países del mundo somos iguales y que nadie tiene el derecho de someter a otro país. Eso es lo que tenemos de tener presente, la defensa de nuestros principios y, en especial, la defensa de nuestra soberanía, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, tener relaciones de amistad con todos los pueblos del mundo, respetar a todos los gobiernos, pero defender nuestra soberanía. Porque México, con el esfuerzo, el sacrificio de muchos mexicanos es un país independiente, libre, soberano, no es colonia de ningún país extranjero, no es un protectorado. México es nuestra patria y es mucha, mucha la grandeza de México. Es un orgullo ser mexicana, ser mexicano. Por eso siempre, siempre exclamamos con pasión: ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”, apuntó el presidente López Obrador.