AMLO encabeza Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad con funcionarios de EEUU

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), encabeza hoy, 8 de octubre de 2021, un encuentro con funcionarios de Estados Unidos, presididos por el secretario de Estado, Antony Blinken, en el marco del primer Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad.

Al inicio del encuentro, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó un desayuno con miembros de su gabinete y los funcionarios de alto nivel estadounidenses.

La comitiva de Estados Unidos de Alto Nivel llegó la mañana de este viernes a Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México para participar en la reunión en temas de seguridad.

Durante el encuentro Blinken agradeció al presidente López Obrador el recorrido de los funcionarios estadounidenses por el Palacio Nacional. “El trabajo que debemos realizar lo debemos de traducir en una transformación real con una responsabilidad compartida”, expresó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) extendió durante el encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, una invitación para que Joe Biden visite México “cuando pueda”.

AMLO expresó su “disposición de que haya cooperación para el desarrollo” y pidió que ambos Gobiernos “sean respetuosos de nuestras soberanías”.

El presidente AMLO destacó que hay 38 millones de mexicanos en Estados Unidos, país con el que México comparte más de 3.000 kilómetros de frontera, y que el comercio global “demanda mayor unidad” e integración económica entre ambos países.

“Acabo de publicar un libro y ahí expreso que sería inconcebible el que no hubiese entendimiento. Sería muy lamentable el que no nos entendiéramos, que no se fortalecieran las relaciones”, expresó.