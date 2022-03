AMLO encabeza conmemoración del 8M en Palacio Nacional con más de 150 mujeres

Este 8 de marzo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la conmemoración del Día internacional de la Mujer, en el patio central de Palacio Nacional, en compañía de poco más de 150 mujeres, gobernadoras y funcionarias de los tres Poderes de la Unión, las que corearon el nombre del presidente al inicio y al final del evento de una hora.

Te recomendamos: Comienzan los actos vandálicos en la marcha del 8M en CDMX

Su gobierno, apuntó, se centra en promover la igualdad de los mexicanos en la vida social, económica, jurídica y política de hombres y mujeres.

“No se podría hablar solo de la libertad, de la igualdad de género, o de la igualdad ante la ley o ante Dios si no tenemos presente la igualdad económica y social como algo fundamental, como algo central… no debemos de olvidar que es fundamental, básico, luchar por la igualdad económica y social, luchar en contra de la opresión, en contra de la opresión, luchar en contra del racismo, clasismo, de la discriminación. El procurar que no haya la monstruosa desigualdad económica y social que existe desgraciadamente en nuestro país, y en el mundo”, explicó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Señaló que desde el inicio de su actividad pública ha promovido la igualdad en el país, y se ha notado, por ejemplo, en los espacios políticos que se han ido abriendo en el país para las mujeres.

“Hemos aportado para que se garanticen los derechos políticos de las mujeres, que haya más participación de las mujeres en todos los niveles de gobierno, en todas las instituciones del Estado mexicano… podemos decir que como México no hay dos en América, en cuanto a la participación de las mujeres en la vida pública, no hay otro país (aplausos) en toda América con tantas mujeres en puestos administración o en puestos de representación política, en ningún país de América… La vanguardia se ha mantenido siempre en la izquierda, por eso tenemos que seguir adelante luchando por los derechos de la mujer”, mencionó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Garantizar la paz, la tranquilidad y sin represión

Resaltó que una encomienda de este gobierno es el garantizar la paz, la tranquilidad y sin represión.

“No somos represores, no seremos nunca represores, nosotros siempre vamos a estar del lado del partido de las libertades y de la fraternidad… estoy muy seguro de que se van a establecer las bases de la transformación y de que ya no va a haber lugar a retrocesos, ya no se va a poder retrogradar en México, vamos a ir avanzando cada vez más en lograr la igualdad de hombres y de mujeres, y la igualdad económica y social. Y un abrazo muy fraterno, cariñoso y felicidades”, explicó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Tomó la palabra la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora del Banco de México, entre otras de las presentes.

“Este Día Internacional se conmemora alrededor del mundo para hacer conciencia sobre la desigualdad y discriminación que aún viven las mujeres en todo el mundo; el acoso y la violencia, principalmente en sus entornos más cercanos, así como a hacer efectivos los Derechos de las Mujeres a la igualdad, eliminar la brecha salarial…Considero necesario decirlo, no es feminista el uso de la violencia, no se puede usar la violencia para convencer de una causa; la violencia es, en esencia, machista. No se puede condenar la guerra y la violencia en otros ámbitos y festejarla en este; la demanda por los Derechos de las Mujeres y la erradicación de la violencia en nuestra contra siempre será legítima, pero la protesta y propuesta pacífica siempre serán el mejor camino. También, hay que decirlo, quienes pagan campañas de calumnias porque quieren regresar al México donde unos pocos tenían el control y se beneficiaban de los recursos públicos son los que se quieren apropiar falsamente de la demanda de erradicación de la violencia hacia la mujer”, aseguró Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX.

Al final hubo foto colectiva, y abrazos para el presidente.

Con información de Carmen Jaimes

HVI