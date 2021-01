AMLO está en pleno ejercicio de sus funciones como presidente, tras dar positivo a COVID-19: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró este lunes que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el domingo anunció que había dado positivo a COVID-19, se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones como jefe del Ejecutivo.

Sánchez Cordero agregó que el presidente es un servidor público comprometido con el pueblo, por lo que incluso en esas circunstancias sigue dirigiendo a distancia los esfuerzos de la cuarta transformación.

La funcionaria detalló que López Obrador está con su familia, con todas las medidas que se tiene que tomar de sana distancia y está resguardado en su casa.

Respecto a su propia salud, la secretaria Olga Sánchez Cordero dijo que ya se hizo la prueba rápida y está en espera de los resultados de la prueba PCR.

“En relación a mí y yo llegué precisamente este domingo y me hice la prueba rápida y me hice la otra prueba, la prueba rápida salió negativa y la prueba PCR me lo entregarán entre hoy y mañana”.