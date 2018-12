AMLO: En dos años vamos a tener un nuevo sistema de salud pública; presenta plan

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló este viernes de su nuevo plan de salud y reiteró que la federación se hará cargo de todo el sistema sanitario del país.

Durante su conferencia matutina, en Palacio Nacional, el presidente señaló que durante la primera etapa, a partir del año entrante, se trabajará, durante los primeros seis meses, en ocho estados de la República Mexicana, y cada seis meses se van a incorporar otros ocho estados más, es decir, durante 2019 se atenderá a 16 estados.

El siguiente año, es decir en 2020, se atenderá a los siguientes 16 estados.

En dos años vamos a tener un nuevo sistema de salud pública”, insistió.

El mandatario manifestó que los estados trasladarán los servicios de salud a la federación y ésta se hará cargo de todo el sistema de salud, es decir éste será integral.

Explicó que uno de los problemas actuales es la fragmentación del sistema de salud. Dijo que es responsabilidad de los estados, el gobierno federal, con el ISSSTE, la Secretaría de Salud, y el IMSS.

Queremos integrar los sistemas de salud y comenzar dando atención especial a la población que no tiene seguridad social, a los que no son derechohabientes, estamos hablando de más de la mitad de la población que no tiene seguridad social y coincide que es la población más pobre”, sentenció el presidente.

Aseguró que se va a garantizar la atención de primer nivel en centros de salud y la atención hospitalaria en clínicas de la Secretaria de Salud, Gobiernos estatales y en las clínicas del ISSSTE y del IMSS. El presidente advirtió que se van a atender emergencias independientemente si se es o no derechohabiente.

López Obrador añadió que esta red de atención va a incluir que se pueda trasladar a los pacientes a institutos de salud del país. Agregó que se están haciendo acuerdos con los gobiernos estatales y aseguró que los médicos, enfermeras y todo el personal del sector salud están cumpliendo con su responsabilidad y muchos, no pocos, lo están haciendo como trabajadores eventuales, que es algo que también se va a regularizar paulatinamente.

“Estamos hablando de alrededor de 80 mil trabajadores eventuales, hay quienes trabajan por honorarios, por contrato desde hace 20 años, vamos regularizar poco a poco de acuerdo a la disponibilidad de recursos”.

Explicó que hay un fondo de 90 mil millones de pesos que se va a emplear con ese propósito.

Para estos primeros ocho estados va a haber una inversión adicional de 25 mil millones de pesos, a mitad del año van a entrar ocho estados más y se les va a destinar una cantidad similar”, dijo.

Aclaró que mientras se trabaje en el modelo de salud en el sureste, se continuará dando el servicio en el resto del país.

Estamos conscientes de que no se está dando un buen servicio de salud”, sentenció y prometió atender este problema, “que preocupa mucho a la gente”.

Agregó que la gente no tiene para comprar medicinas pues no hay abasto de medicamentos, pues no se puede hablar de derechos humanos si no se garantiza el derecho a la salud y el derecho a la vida.

Detectan 15 nuevos casos de diabetes cada hora en el IMSS (IMSS)

Reiteró que el Seguro Popular ni es seguro ni es popular y va a ser sustituido por un sistema que garantice salud de calidad y medicamentos gratuitos.

Al ser cuestionado sobre cómo evitará que la corrupción se filtre en el nuevo sistema de salud, López Obrador señaló que uno de los problemas de dicho sistema es precisamente la corrupción. Aseguró que hay presupuesto suficiente para las medicinas y el equipo, sin embargo no hay medicamentos en los centros de salud.

Dijo que hay medicamentos que se requieren y la gente no puede tener porque no están en el llamado cuadro básico. Agregó que el objetivo es que ya no exista dicho cuadro básico y que todos los medicamentos se puedan aportar a los enfermos.

Denunció que los que vendían los medicamentos hacían su agosto y hasta políticos se dedicaban a vender medicinas.

Calificó al secretario de Salud, Jorge Alcocer, como una persona incorruptible y agregó que además la Función Pública va a estar al pendiente de todas las adquisiciones, además de que se solicitará la intervención de la oficina de transparencia de la ONU en la compra de medicinas y equipos.

Anunció que si es necesario se abrirá la licitación para que empresas internacionales abastezcan los medicamentos en México.

Sobre los vendedores de comida chatarra en las escuelas, López Obrador dijo que son temas que se van a ventilar y a tratar entre todos los mexicanos, no vamos a ocultar nada y vamos a facilitar el diálogo y el debate sobre estos temas

“Nosotros tenemos que cuidar la salud de los mexicanos y de manera especial la salud de los niños, tenemos un problema grave de diabetes en el país y de enfermedades que tienen que ver, entre otras cosas, con los malos hábitos de alimentación”

Dijo que se apoyará la investigación científica y tecnológica y vincular esto con los centros de salud, los cuales tendrán todo el apoyo.

HIZO REFERENCIA AL DIFERENDO CON EL PODER JUDICIAL

El presidente se refirió a las protestas ciudadanas contra el Poder Judicial y sostuvo que rechaza la violencia. Explicó que se pueden tener diferencias y dirimirlas de manera pacífica con respeto de todos los seres humanos, sin que se agreda ni humille a nadie, pues se puede debatir de manera respetuosa.

No me gustan esas protestas violentas, siempre hemos protestado de manera pacífica y somos partidarios de la no violencia”.

Hizo mención al diferendo con el Poder Judicial en torno a los sueldos de los magistrados y ministros y señaló que hay instancias para atender y resolver dicho diferendo.

Aseguró que hay una buena relación entre los poderes, pero existe polémica y hay puntos de vista diferentes en esto de los sueldos, pero se mantiene el compromiso.

Es nuestra convicción de respetar la independencia de los poderes, no tengo ningún problema de consciencia en ese sentido porque creo que es necesario que haya división y equilibrio de los poderes, que ya no exista el poder de los poderes”.

Aseguró que estamos en una nueva etapa y si se trabaja de manera conjunta va a haber un gran cambio, pues se llegaba al extremo de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía un teléfono donde recibía las llamadas del presidente de la República, a pesar de que el Judicial es un poder autómono.

Eso se acabó”, sentenció López Obrador.

Sobre el presupuesto de egresos, que será enviado a la Cámara de Diputados el sábado, señaló que se está haciendo un reordenamiento y se quitará lo que no es básico ni indispensable. Anunció que hará una gira por el sureste, empezando por Mérida, para presentar el plan de producción de petróleo y el domingo inicia la construcción del Tren Maya en Palenque Chiapas.

Dijo que no hay problemas legales con el Tren Maya y que ha se hizo una consulta, pero se harán otras si es necesario. Agregó que además se van a lanzar las licitaciones.

Entre otras cosas, adelantó que el próximo martes viajará a Hidalgo para presentar el plan de las cien universidades.

Reiteró que entre los planes de austeridad, a las que se están sumando las dependencias, se cancelarán las oficinas en el extranjero y sólo habrá embajadas y consulados.

Todo el gobierno está haciendo un esfuerzo, la austeridad es un asunto de principios”.

Anunció que el 24 de diciembre sí habrá conferencia matutina, pero el 25 no. Dijo que el domingo 30 no va a tener actividades públicas, el 31 asistirá a la toma de protesta del gobernador de Tabasco y el primero de enero tampoco tendrá actividades públicas.

Con información de redes sociales AMLO

AAE