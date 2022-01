En CDMX no hay tráfico de notarías; ‘me consta’: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que le consta que en la Ciudad de México (CDMX) no hay tráfico de notarías.

Te recomendamos: Busca AMLO inhabilitar por 20 años a jueces corruptos

En su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, AMLO aseveró que durante el periodo que fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México nunca ejerció su poder como funcionario público para recomendar a personas en notarías.

“Me consta que en la Ciudad de México no hay este tráfico de notarias, el tiempo que yo fui jefe de Gobierno no hubo ni una entrega nueva, de notaría, por parte del gobierno, para decirlo con claridad, yo no recomendé a nadie para que le dieran una notaría”, aseguró.