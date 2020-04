Empresarios apoyan al gobierno por contingencia de coronavirus: dice AMLO

En lo general, la iniciativa privada ha expresado su apoyo al Gobierno de México, tras las medidas implementadas por el coronavirus COVID-19, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal refirió que expuso a los empresarios el plan que se lleva a cabo por la contingencia sanitaria, y ellos “estuvieron de acuerdo”.

“Esto lo digo para que no haya noticias falsas, no se distorsionen las cosas. La conversación fue para agradecerles porque esos tres empresarios manifestaron mantener a sus trabajadores, no despedirlos aun cuando están en casa”.

“Incluso, ofrecieron que van a ayudar para apoyar a sus proveedores de pequeñas empresas, ayudarlos pagándoles lo más rápido posible, adelantarles pagos, ese fue un ofrecimiento, un planteamiento que hicieron”.