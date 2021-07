AMLO elogia al ‘gran futbolista’ Cristiano Ronaldo en la mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador elogió este jueves 8 de julio de 2021 al “gran futbolista” Cristiano Ronaldo y destacó el gesto que tuvo éste al rechazar una bebida azucarada y sugerir beber agua, durante una conferencia de prensa.

“Ahora está la final del futbol europeo, van a la final Inglaterra e Italia, y lamenté que eliminaran a Portugal porque me gustó mucho lo que hizo este gran futbolista, Cristiano Ronaldo”, expresó en conferencia matutina en el Palacio Nacional.

El pasado 14 de junio, en una rueda de prensa durante la Eurocopa, Ronaldo apartó de su vista dos botellas de un refresco que patrocinaba el evento y las sustituyó por una botella de agua, en un gesto que dio la vuelta al mundo.

“Una imagen así ayuda más que muchos tomos sobre nutrición”, expresó este jueves López Obrador tras reproducir el video del futbolista durante su conferencia matutina.

El presidente mexicano, que aplaudió que el gesto fue “espontáneo”, subrayó: “Tengan para que aprendan”.

La referencia a Cristiano Ronaldo llegó mientras López Obrador reflexionaba sobre el aumento de la obesidad en niños y jóvenes a raíz del confinamiento por la pandemia de coronavirus.

La obesidad en México

El presidente explicó que existe un programa en los 80 hospitales del IMSS Bienestar en el que se atiende, entre otras cosas, el consumo de productos chatarra. Dijo que se elaboró un libro especial para educación en materia de alimentación y nutrición, al igual que una historieta que se distribuyó casa por casa, unos diez millones de ejemplares.

Añadió que se continuará con la campaña de orientación para una buena alimentación y una buena nutrición.

Dijo que en el caso de la pandemia se tiene un doble efecto, pues las personas con una enfermedad crónica u obesidad son más susceptibles a enfermarse y a ser víctima del COVID-19.

El presidente agregó que además por el encierro no hubo alimentación adecuada o hubo alimentación de más, no la mejor, además de que no se hizo ejercicio y aumentó la obesidad en niños y jóvenes.

“Tenemos que seguir informando, orientando sobre esta materia de educación para la salud que es muy importante, la alimentación y el ejercicio, cuidarnos”.

Con 126 millones de habitantes, hay más de 62 millones de adultos que viven con sobrepeso u obesidad, junto con los más de 12 millones de niños y adolescentes.

El Gobierno instauró el año pasado el etiquetado frontal de alimentos con exceso de grasas o calorías para prevenir su consumo excesivo.

Con información de Presidencia de la República y EFE

AAE