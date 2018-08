AMLO y su postura ante Elba Esther y el aeropuerto

El caricaturista Paco Calderón; Federico Arreola García, director adjunto de SDP Noticias, y el internacionalista Gabriel Guerra analizaron en la mesa de Despierta con Loret la postura de AMLO ante la liberación de Elba Esther Gordillo y el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Sobre la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Paco Calderón consideró que el aplauso en su conferencia de prensa “fue una burla espantosa” y consideró que va a meter las manos en el SNTE. Dijo que sería un error garrafal del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador poner los intereses del sindicato por encima de los intereses de los alumnos.

Gabriel Guerra consideró que fue error de Enrique Peña Nieto defenestrar a Elba Esther Gordillo, quitarle el control del SNTE e impulsar una reforma educativa que afectaba los intereses del SNTE y al Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Además, señaló que es una vergüenza si Elba Esther era culpable y la soltaron, y también si no era culpable y la encarcelaron. Afirmó que quiera o no el Gobierno entrante, Elba Esther Gordillo es un factor político real.

Federico Arreola García destacó que el Gobierno de AMLO no tendrá contacto con la maestra y en la transformación que se anticipa no hay cabida para Elba Esther. Consideró que Esteban Moctezuma, nominado para encabezar la Secretaría de Educación Pública (SEP), va a intervenir para que la maestra no opere.

Paco Calderón también dijo que confía en Esteban Moctezuma y agregó a Gilberto Guevara Niebla, pero señaló que cuando sacaron de la cárcel a Elba Esther dijeron que era una coincidencia, y también califican de coincidencia que AMLO y la maestra digan lo mismo de la reforma educativa el mismo día, “es la segunda coincidencia y en política no hay coincidencias”.

A Elba Esther Gordillo “no la puedes negar simplemente por decreto”, dijo Gabriel Guerra, y agregó que el panorama político de su regreso se caracteriza porque el PRI, el PAN y el SNTE están “semicolapsados”.

Dijo que la maestra se está montando en los temas, como hacer coincidir la constancia de presidente electo con su liberación.

“Ella va a tratar de ocupar espacios de aquí al primero de diciembre, para que cuando llegue el nuevo Gobierno, ella ya sea un factor”.

Paco Calderón recalcó que “no ha habido un estáte quieto fuerte” de parte del equipo de López Obrador y que “hay una alianza tácita”.

Sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), Paco Calderón dijo que AMLO desaprovechó la oportunidad de verse presidencial al convocar una consulta en lugar de tomar una decisión con base en el dictamen técnico.

Agregó que ya es una obra en proceso y ya hay dinero invertido, habrá penalización y descrédito internacional grande si lo echa para atrás. Además, preguntó qué aerolínea va a querer venir a la CDMX, si la agencia Mitre dice que el espacio aéreo no es viable con el proyecto que contempla nuevas pistas en Santa Lucía.

Federico Arreola señaló que con la consulta AMLO está dispuesto a echarse para atrás en una de las controversias más grandes de la campaña y así toma la oportunidad de hacer un Gobierno diferente.

Gabriel Guerra dijo que López Obrador se metió en una posición innegociable respecto al aeropuerto y ahora está cambiando su postura.

“No es nada absurdo, se está preparando el camino para poder decir que sí” y no queda como una decisión arbitraria.

Con información de Despierta con Loret

MLV