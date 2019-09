AMLO promueve pase automático para reparto de plazas entre normalistas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), admitió que promueve el pase automático en las escuelas normales para el reparto de plazas magisteriales en escuelas públicas.

Sí yo lo promoví es que es un nuevo paradigma, ya se acabó la política privatizadora en materia de educación, hicieron mucho daño los exámenes de admisión, usaron los exámenes de admisión para rechazar a los jóvenes que querían estudiar y pasaban el examen, no es que no pasaran el examen”.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano aseguró que los jóvenes que salgan de las normales tendrán su plaza en escuelas públicas.

El que salga de la Normal, va a salir con su plaza, aunque no les guste a los conservadores (…) solo que se ponga en correspondencia con las vacantes, pero que las plazas las cubran y tengan preferencia los egresados de la Normales públicas”.

AMLO negó que este modelo educativo ponga en riesgo la calidad de los profesores y pidió evitar ‘falsos’ de que los docentes mexicanos no están bien formados, pues dijo, es una campaña de desprestigio de la agenda neoliberal y de la imposición de las reformas estructurales por parte de Estados Unidos.

Al contrario los maestros de México están capacitados y ya basta de estar partiendo de supuestos falsos, eso de que no tienen capacidad los maestros, que no están bien formados los maestros mexicanos. Tiene que ver con política neoliberal y con la agenda que establecieron en Estados Unidos para imponer las reformas estructurales todo eso es un asunto fundamentalmente ideológico, nosotros no actuamos así, nosotros nos apegamos a la realidad, se destinó muchísimo dinero para desprestigiar a los maestros”.