AMLO: Mientras sea presidente no va a modificarse la edad de retiro

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que mientras él sea presidente, no se va a modificar la edad de retiro.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano dijo que no está de acuerdo con las declaraciones de su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aumentar la edad para el retiro en México.

No estoy de acuerdo con que se amplié la edad de retiro y mientras yo sea presidente no va a modificarse la edad, en lo que a nosotros corresponde, es decir, no va a ver ninguna propuesta para aumentar la edad de retiro”, comentó AMLO.