AMLO afirma que expertos en economía no dan información completa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que existen equilibrios macroeconómicos en nuestro país y que los expertos en economía no estaban dando toda información o la estaban dando desarticulada.

Explicó, durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, que existen dos niveles, la política macroeconómica y la economía popular, familiar, que tiene que ver con los ingresos de la gente y el bienestar del pueblo. Aseguró que ambos niveles se están logrando.

No crean, lo disfruto, porque ayer fue como para decirle a los expertos, con todo respeto: ‘tengan para que aprendan’, porque no estaban dando a conocer toda la información o se daba la información desarticulada”, dijo.

Agregó que el tema del crecimiento económico era la tónica en las discusiones de los expertos, quienes asegura que se caen las proyecciones de crecimiento.

Eso es del diario, no sé cuántas corredurías, calificadoras, agencias económicas, financieras hay, pero todos los días aparece un pronóstico, siempre a la baja, en cuanto a crecimiento económico”, sentenció.

Insistió que el lunes dio a conocer información oficial, que no es inventada, y que es otro el panorama.

Aseguró que no se destacaba o “por encimita” que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar.

Destaca AMLO que la inflación es menor que el año pasado

López Obrador advirtió que los analistas tampoco han destacado que la inflación es menor que la del año pasado ni han destacado el crecimiento de la inversión extranjera.

Añadió que no hablan del crecimiento de las reservas y se refirió a los migrantes que enviaron en mayo 3 mil 200 millones de dólares, la cifra mensual más alta en toda la historia.

Agregó que los expertos no hablan acerca de que México tiene el índice de confianza más alto en dos sexenios, 110 puntos. Dijo que no hablan tampoco de que en mayo aumentó el consumo o la venta en tiendas departamentales en 5%.

Por eso sí creo que la economía popular está mejor, porque no dijeron nada, que en 36 años no se había aumentado el salario mínimo como se hizo este año”.

Dijo que tenía ganas de responder para que haya equilibrios.

López Obrador en conferencia de prensa desde Palacio Nacional. (Presidencia de la República)

Admitió que hay asignaturas pendientes, como la salud, crecer más, pero aclaró que no sólo es crecer por crecer sino también cómo se distribuye el ingreso, porque una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo.

López Obrador dijo que el tema principal es garantizar la paz y tranquilidad, lo cual es todo un desafío y un reto.

Nos va a llevar tiempo, pero vamos a garantizar la paz y la tranquilidad”.

El presidente aseguró que se entera de los precios de los productos gracias a las giras y la comunicación con la gente.

Sobre el precio del pollo, López Obrador dijo que una asociación de distribuidores de pollo le planteó su inquietud sobre un descenso en el consumo. Aseguró que la jefa de gobierno ya está en comunicación con ellos.

Agregó que es importante que se tenga el dato de que ha bajado la inflación, que sirve para medir el comportamiento de los precios.

Insistió en que lo que ha ayudado mucho a que no se dispare la inflación es que hay control en los precios de los energéticos.

Aseguró que si no aumenta la gasolina, el diésel, el gas, y la luz, hay control. Añadió que su gobierno está procurando que no haya inflación porque, aunque mejorara el salario no habría capacidad de compra.

Dijo que en estos meses se ha fortalecido la economía popular, pero subrayó que es mucho el rezago.

Es cosa de que se repita, que hace 25, 30 años, un salario mínimo alcanzaba para comprar 55 kilos de tortilla… y, gracias a la política económica neoliberal, ahora, un salario mínimo, a pesar del aumento, que no se daba en 36 años, de 16%, de todas maneras, el salario mínimo alcanza para seis kilos, eso en promedio”, sentenció.

El presidente dijo que recuperar el poder adquisitivo del salario será un proceso gradual, pero de eso tampoco hablan los expertos.

Reiteró que en El Salvador, Guatemala y Honduras el salario mínimo es casi del doble que el de México.

Hasta dónde caímos y todavía están defendiendo ese modelo antipopular, entreguista, corrupto”, señaló, pero matizó que todos tienen derecho a manifestarse.

Insistió en que lucha por la democracia y no para establecer una dictadura.

Con información de Presidencia de la República

