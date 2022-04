‘No tienen toda la información’, dice AMLO sobre recomendación de ONU sobre desmilitarización

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que pidió la desmilitarización de México, dijo que el organismo internacional “no tienen toda la información”.

“Ya se está atendiendo lo de la recomendación (de la ONU). Lo está haciendo la Secretaría de Gobernación y ayer incluso dieron a conocer un informe”.

“Ellos no tienen, con todo respeto, toda la información. No están actuando con apego a la verdad. Ya no es el tiempo de antes en que se usaba al Ejército para reprimir o para rematar heridos”, apuntó AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.