AMLO dice no a solicitud de los LeBarón de clasificar a narcos mexicanos como terroristas

Miembros de la familia LeBarón están solicitando a la Casa Blanca que clasifique a los grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas.

Te puede interesar: Familia LeBarón solicita a EE.UU. que cárteles de la droga sean designados como terroristas

El presidente López Obrador y el canciller Ebrard respondieron a esa iniciativa.

Este fin de semana, en el apartado de peticiones ciudadanas que se suben al sitio de internet de la Casa Blanca, apareció la hecha por Bryan LeBarón para que el gobierno de Donald Trump declare a los cárteles mexicanos como “terroristas.

En el texto, asegura que estas agrupaciones “buscan poder político para crear un narcoestado en México” y que, para su combate, dice, “no podemos permitirnos continuar con las mismas políticas fallidas para combatir el crimen organizado”.

Dicha petición cuenta con 30 días para reunir 100 mil firmas afín de recibir una respuesta oficial.

Hasta esta noche, la petición aparece solo con una firma registrada.

Por la mañana, el Gobierno Mexicano respondió:

“No queremos la injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía, de ningún país extranjero. No somos vende patria, no vamos nosotros a permitir ninguna amenaza, ninguna intervención del extranjero”, subrayó López Obrador.

Para el canciller Ebrard, al clasificar como terroristas a los grupos criminales, el gobierno estadounidense invocaría una legislación que les permite intervenir directamente en los países en donde operan esas organizaciones.

“¿Porque digo que es inconveniente e innecesario? porque es solicitar o acceder a que haya una acción directa de Estados Unidos en nuestro territorio, eso nunca lo vamos a aceptar. ¿Porque es innecesario? Porque se tiene un trabajo muy cercano y de cooperación muy estrecha con Estados Unidos en materia de seguridad”, comentó el canciller Marcelo Ebrard.

Por la tarde, Julián LeBarón sostuvo la importancia de esta petición para su familia.

“Es una propuesta, a nosotros no nos queda ninguna duda, que eso es terrorismo. Si a alguien no le gusta esto, que propongan una alternativa. Las instituciones de justicia están colapsadas y los funcionarios parecen zombies, siguen cobrando y nuestras esposas tienen que enfrentar a grupos armados que les disparan y quemándolos. No puede ser que tengamos tanto miedo de decir que son terroristas”, comentó Julián LeBarón.

Adrián LeBarón, quien perdió a su hija Rhonita y a cuatro de sus nietos en los hechos del pasado 4 de noviembre se refirió también a la reunión que sostendrán con el presidente el próximo 2 de diciembre.

“Hace tres semanas y 3 o 4 horas que asesinaron y calcinaron a mi hija, yo dije siempre: No estoy buscando la ayuda de Estados Unidos, estoy buscando la ayuda del mundo, yo quiero especialistas de Israel, de Rusia, de donde sea necesario. No quiero parecer disco rayado, pero él debe escuchar esta exigencia. Yo nada más quiero entrar, que me den los avances y salir en silencio y dejarlo a él con la responsabilidad”, dijo Adrián LeBarón.

Con información de En Punto.

LLH