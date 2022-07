‘Amor y paz’, dice AMLO a reportera que llamó ‘palero’ a otro periodista en la mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un llamado de “amor y paz” a la reportera Reyna Haydee Ramírez tras llamar “palero” al periodista Hans Salazar durante la conferencia mañanera realizada en Palacio Nacional.

Te recomendamos: ¿Por qué AMLO puso ‘Uy que miedo’ de Chico Che en la mañanera?

Todo comenzó cuando la reportera independiente Reyna Haydee Ramírez, originaria de Sonora, cuestionó al presidente López Obrador sobre conflictos agrarios.

La conversación entre la reportera y el Presidente de México comenzó a elevarse de tono cuando interrumpía al mandatario para cuestionarlo alegando que ya lleva tres años en la presidencia y que no ha hecho nada.

Ante esta situación uno de sus compañeros de prensa hizo un comentario a la reportera Reyna Haydee Ramírez, a lo que ella inmediatamente respondió:

“Tu cállate, palero. Tú tienes tu momento y yo no meto contigo. Usted es un palero”.

La reportera dijo no meterse con sus compañeros cuando ellos cuestionan al Presidente.

“Así es, presidente. Yo no me meto con ellos, que no se metan conmigo”.