AMLO encabeza diálogo con la comunidad del Hospital Rural Matamoros

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, encabeza este viernes el diálogo con la comunidad del Hospital Rural Matamoros, en Coahuila.

Durante su participación, el mandatario federal dijo que se están sentando las bases para lograr un cambio verdadero y una transformación que beneficie a todo el país.

Ya era tiempo de un cambio verdadero porque habían engañado mucho con la palabra cambio la usaban para todo, la desgastaron y al final siempre era lo mismo, por eso, nosotros lo agregamos como cambio verdadero, real, no simulación, no maquillaje, no más de lo mismo”.