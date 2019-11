Gobierno de AMLO presenta estrategia contra la violencia hacia las mujeres

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este lunes la estrategia para luchar contra la violencia hacia las mujeres y detalló una serie de programas, en el marco del “Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

Te recomendamos: Alistan operativo para marcha de mujeres este lunes en CDMX

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, aseguró que el tema de la violencia contra las mujeres es prioritario para el gobierno federal. Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Sánchez Cordero dijo que el compromiso es cero tolerancia en el tema de la violencia contra la mujer.

Candelaria Ochoa, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIN), señaló que esta dependencia cuenta con cuatro ejes de trabajo: Declarar y dar seguimiento a las Alertas de violencia de género contra las mujeres; centros de justicia para las mujeres; programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y campañas de difusión.

Señaló que como una acción para este 25 de noviembre se imprimió la “Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”

Explicó que se trata de una impresión ilustrada para que todas las mujeres la puedan consultar.

Ochoa añadió que otra acción que se está llevando a cabo es la vinculación con las distintas secretarías del Gobierno Federal. Destacó la colaboración del DIF en la campaña para combatir la violencia contra mujeres y niñas.

Agregó que se está proponiendo el Acuerdo Nacional por la Vida y Seguridad de las Mujeres, como una responsabilidad para que la sociedad y los gobiernos se apliquen en la materia. Hizo un llamado a todos los gobernadores para firmar el acuerdo, a fin de garantizar la integridad de las mujeres.

Candelaria Ochoa explicó que se desarrollaron cuatro foros, en Oaxaca, Colima, Culiacán y Naucalpan, y es la primera vez que el programa de CONAVIN se consulta a las mujeres. Dijo que se persiguen cuatro objetivos, catorce estrategias y cien acciones.

Señaló que el Acuerdo Nacional por la Vida y la Seguridad de las Mujeres requiere una actuación decidida de coordinación, colaboración y cooperación de los tres niveles de gobierno.

La orden es no dejar a nadie atrás ni nadie afuera, menos a las mujeres, porque somos 52% de la población”, dijo.

La funcionaria presentó un video sobre el caso de tres mujeres que sufrieron violencia de género.

Programa “Puerta Violeta”

Alicia Leal, directora general de Protección Integral en la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, tomó la palabra y habló de la estrategia “Puerta Violeta”. Enfatizó que ante la alerta de violencia feminicida urge poder implementar acciones y programas concretos para la protección integral a las mujeres.

Explicó que se ha estado trabajando con diferentes secretarías, con la oficina de la Presidencia y otras instituciones del Estado Mexicano, así como con estados y municipios.

Aseguró que la mayor parte de los feminicidios es prevenible y se intenta que cada mujer que busque ayuda tenga opciones seguras en donde poder encontrar el acompañamiento especializado y la protección integral a su salud.

Gobierno AMLO presenta estrategia contra violencia hacia las mujeres. En la imagen, los estados donde se implementa el programa "Puerta Violeta". (Presidencia de la República)

Dijo que se empezaron a consolidar estas acciones, que ya están constituidas en estados y municipios.

Agregó que el programa se ha denominado “Puerta Violeta” porque se busca que las mujeres tengan estos servicios de manera cercana. Añadió que las mujeres que logren ponerse a salvo puedan definir qué quieren hacer para su desarrollo y bienestar. Explicó en cuáles estados está implementado ya el programa “Puerta Violeta” y en cuáles está ya por implementarse.

125 mil mujeres han recibido atención, dice Durazo

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, intervino y explicó que es necesario insistir en el cambio de paradigma y recordar que la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia.

Enumeró las acciones en las que participa la secretaría de Seguridad, en coordinación con la Secretaría de Gobernación.

Detalló que se ha brindado atención especializada a casi 125 mil mujeres víctimas de violencia, en los 47 centros de justicia instalados para atenderlas.

El funcionario dijo que el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha establecido acciones de apoyo a 48 centros de justicia para mujeres a través del fondo Fortasec.

Durazo refirió que 17% de las personas reclutadas para la Guardia Nacional son mujeres y se cuenta con protocolos nacionales de actuación policial en materia de violencia de género.

Dijo que el programa rector de profesionalización de las instituciones policiales de procuración de justicia y del Sistema Penitenciario incluye ya la perspectiva de género. Anunció que hoy mismo firmará una carta compromiso con mujeres y con CONAVIN, a fin de reafirmar el compromiso para combatir la violencia contra la mujer.

Agregó que este lunes firmará un memorándum de entendimiento con un ONU Mujeres para fortalecer acciones en contra de la violencia de género.

Las mujeres han sido invisibilizadas

Por su parte, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, explicó que hace 20 años, la ONU reconoció el 25 de noviembre como el “Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”.

Sandoval explicó que a lo largo de la historia las mujeres han sido invisibilizadas como una forma de violencia. Dijo que la violencia se ejerce en contra de dos de cada tres mujeres. Añadió que las mujeres que sufren violencia se aíslan y la padecen a solas y en silencio, porque no se atreven a denunciar, pero –aclaró- que esto ya está cambiando.

Señaló que desde la Secretaría de la Función Pública se fortaleció el protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual, a fin de fortalecer la participación de los actores involucrados y facilitar la investigación y sanción de denuncias sin revictimizar a las mujeres.

Destacó que el objetivo claro es que la violencia de género no quede impune en el ámbito administrativo. Dijo que la violencia es la expresión del autoritarismo.

Sara Irene Herrería, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, aseguró que la persecución e investigación de los delitos es el principal reto de la Fiscalía General de la República. Denunció que el no tener resultados hacia la impunidad se suma a la violencia contra las mujeres.

Explicó que se debe dar confianza a las mujeres que denuncian y que no sean revictimizadas. Dijo que es necesario asegurarse que en todos los niveles y procesos de procuración de justicia se incorpore la perspectiva de género.

Detalló que desde la FGR se aumentará la colaboración con las fiscalías locales, ya que en ellos recae la investigación de los feminicidios. Dijo que se trabajará con las fiscalías estatales para poner fin a la violencia contra las mujeres.

Zulema Mosri Gutiérrez, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dijo que a pesar de las sentencias no se logrado colmar la expectativa de la sociedad sobre que hay una mejora en la provisión de los bienes jurídicos que brindan a la mujer seguridad y una vida libre de violencia.

97 iniciativas contra la violencia de género

Mónica Fernández, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, reiteró que “queremos una república de igualdad, sin discriminación con respeto a las mujeres, con justicia y dignidad para las mujeres”.

Agregó que los senadores han presentado 97 iniciativas sobre la violencia en contra de la mujer, destacando la atención a víctimas de trata e igualdad salarial.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, destacó que las cámaras del Congreso Federal están conformadas de manera paritaria y son presididas por mujeres, lo que ha convertido a México en el cuarto país a nivel mundial con mayor representación de mujeres en el parlamento.

Rojas destacó que la igualdad sigue representando un enorme reto, no sólo en el ámbito político sino en todos los de la sociedad, que se acompañe de respeto, no violencia y de paz. Indicó que el reto en tema de igualdad está en el acceso a más y mejores puestos de trabajo en las empresas, que no implique una exposición al acoso laboral y que la igualdad salarial se concrete.

Gobierno AMLO presenta estrategia contra violencia hacia las mujeres. En la imagen, la iniciativa Senderos Seguros. (Presidencia de la República)

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, destacó que en la capital del país se ha activado la alerta de género y las acciones que se tomarán ante la escalada de violencia ante las mujeres.

También enfatizó la implementación del Programa de Senderos Seguros que plantea la remodelación de avenidas principales, dotándolas de mejor alumbrado, videovigilancia y mejores caminos.

Por último, Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), indicó que se está trabajando junto con todas estas instituciones y bajo el liderazgo de la CONAVIM para ponerle fin a la violencia contra las mujeres.

Con información de Presidencia de la República

AAe