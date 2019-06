AMLO detiene construcción de Metrobús en Durango con consulta

En Camargo, Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó una planta abandonada de fertilizantes.

Desde hace 17 años esta planta dejó de producir amoniaco y urea para fertilizar las tierras.

El presidente se comprometió a reactivarla.

En el tercer día de su gira de trabajo por Chihuahua, acompañó al presidente el gobernador de esta entidad, el panista Javier Corral.

El presidente pidió unidad, hacer a un lado las diferencias y pleitos políticos.

A los derechohabientes del Infonavit, les recordó que se están reestructurando los créditos para que puedan terminar de pagarlos en el corto plazo.

A los que ya pagaron un porcentaje considerable se les entregarán sus escrituras y no habrá desalojos a deudores.

Al terminar el evento el presidente montó a Sansón, un caballo de la raza frisón.

Después, en Gómez Palacio, Durango, el presidente López Obrador entregó apoyos de los Programas Integrales para el Bienestar.

El mensaje del gobernador del PAN, José Rosas Aispuro, estuvo acompañado de abucheos ininterrumpidos.

¿Ya terminaron? Ustedes dicen a qué hora terminan para continuar al señor presidente los problemas qué hay aquí. (Continúa el mensaje con abucheos), muchos de ustedes vienen y gritan acá y cuando tienen que dar la cara no tienen el valor para hacerlo, yo sí lo tengo, les puedo hablar de frente porque no le debo nada a nadie, no me he robado ni un centavo y puedo ver a todo mundo de frente y ustedes, muchos de los que aquí están representan intereses oscuros que no tienen la calidad moral para dar la cara (Arrecian los abucheos)”, señaló José Rosas Aispuro, gobernador de Durango.

Se calentó la asamblea, así es allá en mi tierra, en mi agua, mucha razón y también mucha pasión en la gente, que viva el pueblo de la Laguna, y hay que respetar a las autoridades y no me importa lo que piensen, yo siempre digo todo lo que creo necesario y conveniente, mi pecho no es bodega, digo lo que siento, ¿ya pasó la elección o todavía no? Cuando hay elección hay partidos, hay confrontación democrática, pasa la elección y tiene que haber unidad, la patria es primero, ¿nos vamos a seguir peleando? Como dicen los jóvenes, ¡ya chole con eso!, la verdad que me dio mucho gusto que actuó con aplomo el gobernador de Durango, un aplauso para él gobernador de Durango”, mencionó López Obrador.