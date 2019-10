AMLO destinará presupuesto a universidades según inflación

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el Gobierno Federal entregará a las universidades públicas los recursos programados que pudieran estar aún retrasados, al mismo tiempo llamó a estas instituciones a actuar de manera austera, a transparentar cuánto gastan y en qué, además, dijo que deben hacerse cargo de sus adeudos.

Ratificó que el incremento presupuestal para las universidades públicas en 2020 será únicamente lo que corresponda a la inflación.

En conferencia de prensa, respondió al llamado a un paro nacional convocado por trabajadores de 25 Universidades públicas por presunta falta de recursos de operación, y respondió también al señalamiento de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) de la necesidad de más de 16 mil millones de pesos para su funcionamiento.

No se puede, más que lo que significa la inflación, el incremento inflacionario, si no se tiene la razón, aunque se pare el país, porque si no, vamos a estar a expensas de chantajes y nunca van a cambiar las cosas. Ahora, si hay justicia, sí, sin dudas, si es una petición justa se tiene que responder, pero no es así de que nos agrupamos y a ver, va la huelga si no nos das; esos son grupos de presión y así no es ya la cosa, ya se cambió, no se trata de que tenemos un déficit, nos falta dinero, no hay para pagar la nómina, no hay para cerrar el año, no hay para los aguinaldos y necesitamos más dinero, así ya no es la cosa, cuentas claras y chocolate espeso”, puntualizó el presidente López Obrador.