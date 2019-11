AMLO destaca honestidad de Valentín Campa; lamenta excesos de líderes sindicales

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la honestidad y humildad con qué Valentín Campa se condujo como dirigente sindical y criticó a aquellos que han abandonado la lucha social y se han enriquecido a costa de los trabajadores.

El no claudicó, no se vendió, actuó siempre con integridad. Muy distante, muy apartado, muy lejano a otros dirigentes obreros con ínfulas, con prepotencia, pero sobre todo bienes materiales acumulados. Se enriquecían en los cargos, en las representaciones. Poseían lujosas residencias, se trasladaban en carros de lujos siendo dirigentes sindicales. Eso no era Valentín Campa”, enfatizó.