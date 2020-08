AMLO destaca 3 logros de su Gobierno en vísperas de Segundo Informe

En vísperas de su Segundo Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de tres logros centrales de su gestión.

En conferencia de prensa consideró que se trata del combate a la corrupción, su política de bienestar con los programas sociales que llegan a la mayoría de la población de menores recursos, y la estrategia para enfrentar la crisis sanitaria y para la reactivación económica.

Hay, dijo, un nuevo Gobierno, nuevos hábitos en el quehacer público y un cambio de mentalidad en el pueblo.

“A pesar de la pandemia, y a pesar de la crisis económica sigo sosteniendo que el 1 de diciembre de este año quedan establecidas las bases de la Cuarta Transformación del país, no vamos a pedir más tiempo, si después del día 1 de diciembre la gente dice que ya no quiere que yo siga de presidente, me quedaría satisfecho, porque diría: ya sentamos las bases de la transformación”, afirmó López Obrador.

Pidió ver como algo positivo que se ventilen casos como el de Emilio Lozoya y de Genaro García Luna, los cuales, apuntó, deben resolverse con apego a la legalidad.

En el combate a la corrupción propuso tres caminos en este momento:

Primero, que el Congreso de la Unión analice en el inicio de sesiones la iniciativa que él les envió para quitar el fuero al presidente, y que este pueda ser juzgado por cualquier delito.

Segundo, refrendó que no permitirá que ninguna persona, así sea de su familia, cometa un acto de corrupción. Apuntó que se debe aclarar el caso de los videos en que se ve a su hermano y a un funcionario de su Gobierno recibiendo dinero.

En tercer lugar, se dijo dispuesto en este caso, a acudir a declarar.

Dijo respetar los cuestionamientos del expresidente Felipe Calderón, y otros personajes, siempre que sea en un marco de respeto.

“El que nada debe nada teme, no preocuparse, el expresidente Calderón están en su derecho de manifestarse, y todos, tiene derecho a la defensa, y a argumentar, y a cuestionar, qué bien que existe este debate, nada más tiene que haber respeto y que no haya amenazas, además, no hay que dejarse intimidar eh, nada de que ya me amenazaron, ya me intimidaron, pues si está mal, pero la libertad no se implora, se conquista”, expresó. López Obrador.