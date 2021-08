AMLO, despreocupado por denuncia de Va por México ante OEA por supuesta narcoelección

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo en su conferencia matutina de este lunes, 23 de agosto de 2021, estar despreocupado por la denuncia de Va por México ante Organización de los Estados Americanos (OEA) por supuesta narcoelección.

Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador comentó que México tiene “las puertas abiertas” para una investigación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el presunto nexo entre el crimen organizado y las elecciones que denunciará la oposición.

“Pues si la OEA lo decide, que vengan, están las puertas abiertas del país, no tenemos nada que ocultar”, expresó López Obrador.

El presidente respondió a la alianza opositora Va por México, de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), que anunciaron que este lunes acudirían a Washington para entrevistarse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Los opositores denunciarán la “intervención del crimen organizado” en las elecciones del 6 de junio, cuando los partidos aliados de López Obrador perdieron la mayoría calificada de dos tercios del Congreso, pero ganaron en la mayoría de los 15 estados donde se elegía gobernador.

Las elecciones fueron de las más violentas de la historia de México porque se registraron más de 1.000 agresiones contra políticos a lo largo de todo el proceso y durante las campañas, incluyendo 102 asesinatos, de los que 36 fueron de aspirantes y candidatos.

“Que no se confunda, son otros tiempos, nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni con la delincuencia organizada, ni con la delincuencia de cuello blanco. No solo la OEA, sino la ONU, cualquier organismo que quiera venir”, declaró.