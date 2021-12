Deseo con el alma que ya no se utilicen combustibles fósiles porque son no renovables: AMLO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, dijo hoy, 27 de diciembre de 2021, en su conferencia mañanera que desea con el alma que ya no se utilicen combustibles fósiles porque son no renovables.

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó que ya no deben ser utilizados los combustibles fósiles ya que son recursos no renovables y pidió cuidar la naturaleza y el medio ambiente.

“Yo deseó con el alma de que ya no se utilicen combustibles fósiles porque se tratan de recursos no renovables y tenemos que cuidar la naturaleza, el medio ambiente, por eso tenemos que ser muy prudentes y extraer como lo estamos haciendo solo lo que necesitamos para nuestro consumo interno, no producir petróleo sin límites para tener dinero y financiar nuestro desarrollo, eso no es recomendable, además, sería muy irresponsable”, detalló AMLO.