AMLO desconoce si Peña Nieto está bajo custodia policial en España

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes desconocer que el exmandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018) esté bajo custodia policial en España, tal y como han afirmado algunos medios locales.

No tengo información y no tengo tampoco conocimiento de que la fiscalía haya hecho alguna solicitud en ese sentido”, apuntó el presidente en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El mandatario mexicano agregó que la Fiscalía General de la República (FGR) debería informar sobre el asunto.

La Fiscalía podría informar, yo no tengo elementos, no conozco de ningún procedimiento de vigilancia o de seguimiento al expresidente Peña. Sí existiera, no tenemos nada que ver”, subrayó el mandatario.