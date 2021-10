AMLO descarta uso de criptomonedas en México

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), descartó el uso de las criptomonedas en México como moneda de curso legal, luego de que, el pasado 7 de septiembre del 2021, El Salvador adoptó la moneda digital.

“No vamos nosotros a cambiar en ese aspecto, pensamos que debemos de mantener ortodoxia en el manejo de las finanzas. No tratar de innovar mucho en el manejo financiero, es cuidar que esté bien el ingreso, para eso que no haya evasión fiscal, que no haya privilegios, que todos contribuyamos, que no haya privilegios en el pago de los impuestos y con eso es suficiente”, mencionó AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.