AMLO descarta nuevos cierres de actividades por variante covid ómicron; ‘no hay motivos de riesgo’, asegura

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), descartó hoy, 29 de noviembre de 2021, nuevos cierres de actividades por ómicron, la nueva variante de covid, y aseguró que no hay motivos de riesgo.

Durante su conferencia mañanera, desde Oaxaca, el mandatario aseguró que le han estado dando información sobre la nueva variante, a la que se le está dando seguimiento y puntualizó que, como siempre, se actuará con mucha responsabilidad. Acotó que el martes se dará información al respecto.

“Mañana informamos sobre esta variante, decirle a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento, que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas”, dijo.