AMLO descarta tener escolta pese a ‘provocación’ en SLP

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una “provocación” el incidente que se produjo el viernes por la noche en Ciudad Valles, San Luis Potosí cuando un grupo de manifestantes irrumpió en el hotel donde pernoctaba, pero reiteró que no por ello tendrá guardaespaldas.

“Ayer que llegué a dormir a Valles, me mandaron un grupo para provocar, que se meten al hotel y querían hasta meterse en la habitación, provocando. Les dije: aquí estoy. Me bajé, no traigo guardaespaldas. No tengo yo por qué protegerme con nadie”, relató durante su diálogo con la comunidad.

Ustedes son unos provocadores, no respetan. Ya vengo a descansar, no deberían de meterse en mi intimidad. Yo no voy a meterme a la casa de ustedes”, recalcó el mandatario en el hospital rural Axtla, para recalcar: “alguien montó esta provocación, pero no por eso voy a andar rodeado de guardaespaldas”.

“Ya esos ocho mil elementos del Estado Mayor pasaron a la Secretaría de la Defensa para cuidar al pueblo, o a la Guardia Nacional. Al presidente lo cuida la gente”, sostuvo.

Nada qué temer

Esos de anoche, si lo hicieron de buena fe, si fueron manipulados y no era su intención, deben de tener vergüenza por lo que hicieron, porque yo no le hago mal a nadie. El que lucha por la justicia no tiene nada qué temer”, remató.

El viernes por la noche, un grupo de manifestantes de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de ese municipio potosino irrumpió en el hotel e intentó impedirle al mandatario el acceso cuando se dirigía a descansar, en protesta por “la falta de atención del presidente municipal”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que la próxima semana estén listos los estudios de impacto ambiental del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, que representa un proyecto estratégico para su administración.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador conversa con vendedores de mango (Facebook: Andrés Manuel López Obrador)

En el marco de la firma del convenio para impulsar el desarrollo de la Huasteca Potosina, que implica la ampliación del Aeropuerto Nacional de Tamuín con una inversión de aproximadamente mil millones de pesos, el mandatario federal reconoció que se trata de trámites que son muy tardados.

Lleva mucho tiempo hacer los trámites, no sólo al ciudadano, no sólo al empresario, al interior del mismo gobierno, hasta ahora, por ejemplo no nos entregan el estudio de impacto ambiental de Santa Lucía, y es un proyecto estratégico y todavía la Secretaría de Medio Ambiente no lo entrega, espero que ya la semana próxima lo termine”, indicó.

Modernizar el aeropuerto nacional de Tamuín

López Obrador atestiguó la firma del acuerdo entre las secretarías de Comunicaciones y Transportes, la de Turismo y el gobierno de San Luis Potosí, para modernizar el aeropuerto nacional de Tamuín que impulsará el desarrollo de la huasteca.

En este contexto, pidió acelerar el proceso para la ampliación del aeropuerto estatal en el que el gobierno estatal se encargará de hacer la compra de terreno, y el federal tendrá a su cargo la ampliación, hasta dejarlo totalmente concluido.

