Descarta AMLO encuentro con Javier Sicilia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este lunes mantener un encuentro con el activista Javier Sicilia, quien ha criticado la estrategia de seguridad del mandatario y ha anunciado que hará una caminata hasta Palacio Nacional.

Te recomendamos: Javier Sicilia envía carta a Julián LeBarón y cuestiona seguridad en México

Imagínense que yo voy a estar esperando aquí y la prensa conservadora fifí y nuestros adversarios dándose vuelo, yo haciéndole el ‘caldo gordo’ a los conservadores, ‘el gran encuentro’, cuántos días de notas en la prensa fifí sobre la marcha y el encuentro, para que me sienta en el banquillo de los acusados y todo México se dé cuenta, qué barbaridad, vilipendiado el presidente, ninguneado el presidente, hasta que hubo alguien que le dijo sus verdades. Da flojera eso”, sentenció, pero aclaró que eso no quiere decir que no se vaya a atender a Sicilia, al igual que a todos los ciudadanos.