AMLO descarta descuentos en aguinaldos de altos funcionarios este 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó que este año 2021 se hagan descuentos en el pago de aguinaldos de altos funcionarios públicos como ocurrió en diciembre del 2020, que de manera voluntaria destinaron esos recursos a la lucha contra la covid en México.

“Ya no, ya este año no se hace el descuento y se pagan los aguinaldos completos a todos, porque fue una aportación que se hizo de todos por la pandemia”, anunció AMLO en la conferencia mañanera de hoy desde Morelia Michoacán.

Al ser cuestionado si algunos funcionarios públicos estarían recibiendo este año casi medio millón de pesos de aguinaldo, López Obrador reiteró que nadie puede ganar más que el Presidente de México y puso como referencia lo que él recibe.

“Empecé ganando 108, después se redujo mi sueldo o aporté y debo estar ganando como 120 al mes y me van a dar mi aguinaldo, no va a llegar a 200 o por ahí o más sí, como 250 porque es sueldo completo, bueno ya voy a informa para no estar inventado, pero nadie puede ganar más que el Presidente. Hay algunas excepciones, en el caso del secretario de Relaciones Exteriores, la Defensa”, dijó.