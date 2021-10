AMLO descarta desabasto de gas LP; gobierno busca controlar 51% de la distribución

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), descartó hoy, 12 de octubre de 2021, que se produzca un desabasto de gas LP ante las protestas de distribuidores por el tope en el precio.

“Ya se tiene establecido el mecanismo de Gas Bienestar y lo podemos ampliar, y no hay riesgo de desabasto”, indicó y denunció que cinco “grandes empresas” controlaban el mercado de distribución de gas.

López Obrador informó que con Gas Bienestar, una empresa pública creada recientemente, se busca alcanzar el 51% del mercado de distribución de este carburante a la ciudadanía.

“El compromiso es que nosotros nos hagamos cargo del 51 % del mercado, porque no había contrapeso. No es como en el caso de la distribución de las gasolinas o de la energía eléctrica, ahí podemos garantizar nosotros que no hay aumento”, explicó el mandatario en la conferencia mañanera desde el Palacio Nacional.