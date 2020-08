AMLO descarta cierre de refinería de Cadereyta

El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su compromiso para que México alcance la autosuficiencia en la producción de diésel y gasolinas, además descartó el cierre de la refinería “Héctor Lara Sosa” de Cadereyta, Nuevo León.

El presidente informó que el plan de rehabilitación de esta central lleva un avance real de 87% y refrendó el compromiso de que la rehabilitación y la operación del sistema de refinación de Petróleos Mexicanos (Pemex) se realice siempre con una protección del medio ambiente.

“Me emociona el poder constatar cómo los trabajadores de Pemex nos están ayudando para rescatar esta empresa que es del pueblo y de la nación. Decirle a la gente de Nuevo León que tomamos nota de su demanda legítima de que no se contamine en Cadereyta y en toda la zona conurbada de Monterrey, el gobernador nos ha planteado esta demanda y aquí ya se informó que estamos abajo de la norma, pero de todas maneras tenemos que seguir invirtiendo para que no haya nada”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La reducción de contaminantes de esta planta al ambiente y en especial a la zona conurbada de Monterrey, es fundamental, refirió el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez.

Es esta la refinería más joven de Pemex, cumplió 41 años, al día produce 100 mil barriles de diésel y gasolinas limpias, con ultra bajo nivel de azufre.

Con la rehabilitación de 26 plantas se espera llegar aquí al cien por ciento de su capacidad y producir 180 mil barriles diarios.

Este fin de año podrían ya producirse 160 mil barriles diarios.

El Gobierno federal en dos años ha destinado un presupuesto de 22 mil 905 millones de pesos para rehabilitar las 6 refinerías del sistema.

El director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, reveló que a la fecha ya se han comprometido en contratos 16 mil 124 millones de pesos.

Resaltó que pagan puntualmente a proveedores y que en todo el proceso de rehabilitación se tiene la meta de proteger el medio ambiente.

El presidente dijo a los trabajadores de Pemex que su gobierno respeta los derechos laborales, prestaciones, edad de jubilación, que no hay despidos, y dio a conocer que en el caso de los trabajadores de la CFE también aplica esa política de respeto a sus derechos laborales, e hizo una revelación.

“Ya se firmó el nuevo contrato y ya se repuso lo que se les había quitado, de nuevo se van a poder jubilar a la edad que establecía el contrato original, ese fue mi compromiso, y ya se cumplió. Y le digo a los trabajadores petroleros también que en cualquier negociación no hay reducción de prestaciones, no hay despidos, y no se va a aumentar la edad de jubilación”, puntualizó el presidente Andrés Manuel López Obrador.