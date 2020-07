AMLO denunciará a empresas y exfuncionarios por fraudes en energía eléctrica

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este martes que denunciará a varias empresas energéticas privadas ante la posibilidad de fraudes en los contratos firmados entre las compañías y las anteriores administraciones del país.

Así lo confirmó el mandatario durante su rueda de prensa matutina, en la que no ha querido detallar la cuantía de estos supuestos fraudes porque primero quiere hablar con las propias empresas, “una por una”, aunque aseguró que ya se han comenzado a elaborar dichas denuncias.

Este anuncio se produce después de que ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación diera la razón a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), al suspender las acciones contenidas en la política de confiabilidad publicada por la Secretaría de Energía el pasado mes de mayo, por la cual se establecían unas nuevas reglas en las políticas de energías renovables que limitaban el acceso a las compañías privadas para dar mayor peso a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En esta línea, López Obrador insistió en que “durante mucho tiempo” las empresas privadas abusaron de México a través de fraudes, sobre todo a partir de contratos para generar energía eléctrica, cuando la Constitución no lo permitía, que derivaban en un incremento del precio de la energía.

“Lo he dicho muchas veces, nosotros no somos cómplices y no vamos a encubrir actos de corrupción”, ha apostillado López Obrador, quien agregó que estas acciones no son arbitrarias y se enmarcan en un posible fraude que ha de estudiar la autoridad competente.