AMLO denuncia plan de opositores para afectar a la Cuarta Transformación

Al ser cuestionado en la conferencia matutina de este martes sobre el llamado círculo rojo de intelectuales, académicos y dirigentes opositores a sus políticas de la Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su legitimidad.

Te recomendamos: López-Gatell: Punto máximo de contagios de COVID-19 en México no ha llegado

El presidente pidió continuar con las definiciones de estos actores, y dio a conocer un documento que llegó a Palacio Nacional, dijo, sobre una estrategia de la oposición para avanzar en dos momentos: ganarle a su partido, Morena, la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones del próximo año y revocar su mandato en 2022.

“Les voy a dar a conocer unos documentos que me llegaron, el mismo pueblo que me entrega cosas de la estrategia que tienen para debilitarnos políticamente hablando, quiénes participan, sus vínculos en el extranjero, cómo se contempla el hacer campaña a través incluso de la prensa internacional en contra nuestra y como no tengo por qué ocultar eso pues me llegó, yo lo doy a conocer, a ver si es cierto, si es válido, no sé sobre validez, pero no está de más”, dijo López Obrador.

El documento presentado y denominado Rescatemos a México, Proyecto Bloque Opositor Amplio, estaría conformado presuntamente por el PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y México Libre; 14 gobernadores: 9 del PAN, 2 del PRI, uno del PRD, uno de Movimiento Ciudadano y uno independiente; los expresidentes Fox y Calderón; un grupo de consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral; el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex y Grupo Monterrey; así como medios de comunicación, articulistas e intelectuales.

Entre las acciones que se mencionan en ese documento 12 están; postular candidatos únicos de los partidos mencionados en los distritos electorales federales y locales de mayor rentabilidad, respaldados por los mandatarios estatales y las cámaras empresariales.

Responsabilizar a la actual administración del desempleo y la inseguridad, y destacar la incapacidad para gobernar en los estados morenistas.

En el documento se advierte que, de ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, el Bloque Opositor cerrará la llave del presupuesto a la 4T y bloqueará las reformas legislativas lesivas, además de ser un contrapeso real a la Presidencia de López Obrador

AMLO CONDENA ACTOS VANDÁLICOS EN PROTESTA EN CDMX

En otras cosas, López Obrador condenó los actos vandálicos de jóvenes que marcharon ayer en la Ciudad de México y sugirió crear grupos de paz para contenerlos.

“Cometen abusos porque saquean comercios, por eso yo no los llamo anarquistas, qué tienen que ver estos grupos con Ricardo Flores Magón, provocan y provocan y provocan, porque lo que quieren es que haya encontronazo, pero hay que buscar la manera, crear una especie de grupos de paz, sin armamento, nada más bien protegidos”, indicó López Obrador.

PIDE INTERVENCIÓN DE CANADÁ ANTE EMPRESAS MINERAS

En otro tema, el Ejecutivo federal pidió la intervención del gobierno de Canadá ante las empresas mineras de su país establecidas en México que no han pagado impuestos.

“Hay unas empresas canadienses mineras que no están al corriente, quieren ir a tribunales internacionales, entonces, aprovecho para mandarle un mensaje respetuoso al embajador de Estados Unidos, digo de Canadá, que nos ayude a convencerlos de que para qué vamos a tribunales, que es muy claro que tienen esas deudas con el SAT y que ojalá y nos ayuden a convencerlos”, mencionó López Obrador.

DAN A CONOCER CIFRA DE MUERTOS POR COVID-19 EN EL EXTRANJERO

Durante la conferencia de temas de Salud y la Pandemia del COVID-19, el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer el número de mexicanos fallecidos en el extranjero por esta enfermedad, así como de los repatriados.

“Decesos, lamento informarles, tenemos mil 256 respecto al último reporte, hubo un incremento, Nueva York 710, y ahora subió desafortunadamente California con 128 y Illinois, marcadamente Chicago con 125, en el resto del mundo, fallecimientos tenemos 12, con vuelos operados por el gobierno de México y organizados por el gobierno del México tenemos un total de 14 mil 640 personas”, dijo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, estimó que en las próximas semanas podría cambiar el semáforo epidemiológico en algunos estados del país para reactivar sus actividades.

Señaló que de no haberse aplicado las medidas de mitigación, como el confinamiento y la sana distancia, los casos de contagios habrían aumentado a 40 mil por día tan solo en el Valle de México, la zona de mayor registro.

Con información de Héctor Guerrero

JLR