AMLO denuncia detención de tráiler con despensas con fines electorales en SLP

El presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció la detención de un tráiler cargado con despensas que serían utilizadas con fines electorales en San Luis Potosí para las elecciones 2021 en México.

Te recomendamos: No se va a permitir ningún fraude electoral, asegura AMLO

López Obrador indicó que el dueño de la mercancía no aparece y dijo que hace la denuncia pública para que intervenga la Fiscalía Electoral.

Recordó que se acordó con los gobernadores el no permitir el fraude electoral y la no utilización del presupuesto para favorecer a ningún candidato o partido político.

“Que no se utilice dinero del presupuesto o dinero de los grupos de intereses creados, dinero de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco, que no haya tráfico con la pobreza de la gente, que no se entreguen despensa, que no se presione a nadie, que el voto es libre, es secreto y que las elecciones sean limpias, sean libres”, comentó el presidente.