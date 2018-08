AMLO define los rostros que le acompañarán en la oficina de Presidencia

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) definió los rostros que lo acompañarán en la oficina de Presidencia del próximo gobierno federal.

Nombró a Alejandro Esquer Verdugo como su secretario particular.

Esquer, fue ya su secretario particular cuando López Obrador presidió el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y también cuando fue Jefe de Gobierno. Es el secretario de Finanzas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Se encargará de llevar, entre otras cosas, la agenda presidencial.

Como jefe de la Oficina de Presidencia nombró a Alfonso Romo, quien será su enlace con los empresarios inversionistas nacionales e internacionales y tendrá a su cargo la evaluación de proyectos estratégicos.

A cargo de la coordinación de estrategia digital fue nombrado Raymundo Artís Espriú, quien se encargará de elaborar y aplicar las normas de los sistemas digitales del gobierno federal, y tendrá a su cargo, el proceso para comunicar vía internet al país.

Me va a apoyar como jefe de asesores, Lázaro Cárdenas Batel, él va a auxiliarme en la elaboración de proyectos y todo lo que tiene que ver con la asesoría que requiera la Presidencia de la República para la toma de decisiones. Va a ser Coordinador de Comunicación Social, que va a tener la relación estrecha con ustedes, muy estrecha con ustedes, atendiendo a periódicos, estaciones de radio, a canales de televisión y también todo lo que tiene que ver con las redes sociales, la comunicación convencional y moderna, va a estar de comunicación social, Jesús Ramírez Cuevas”, detalló el presidente electo.

En la Coordinación General de Programas de Desarrollo de Presidencia estará Gabriel García Hernández, ex director de Adquisiciones de la Oficialía Mayor del Gobierno Capitalino en la gestión de López Obrador. Será el encargado de coordinar a los delegados estatales y regionales, quienes regularán los programas sociales federales en el país.

A cargo de la Coordinación General de Política y Gobierno, estará César Yáñez. Tendrá la relación del sector público con las dependencias, será el responsable de atención ciudadana, la Organización de giras presidenciales y tendrá bajo su responsabilidad el cuerpo de ayudantía, que brindará seguridad al presidente, y que recaerá en Daniel Asaf.

El presidente electo dio detalles de los cambios en materia de comunicación social. Con fines de austeridad en el uso de los recursos públicos, dijo se concentrará en una sola oficina con representantes para cada dependencia.

Se van a reducir las oficinas de prensa, se van a reducir a lo mínimo, poquito porque es bendito, y la coordinación va a estar a cargo de Jesús en todo el gobierno federal, no va a haber duplicidades, no podemos derrochar, se tiene que ahorrar, por eso vamos a tener la coordinación de medios en general en la presidencia […] Voy a ser claro, más claro, no va a haber oficina de prensa en gobernación, ni en Relaciones Exteriores, ni en agricultura, ni en Pemex, todo va a tener que ver con la coordinación de la presidencia porque vamos a ahorrar, esta es la austeridad republicana”, señaló.