Tras reunirse con Evo Morales, AMLO lo define como ‘el más auténtico representante de los pueblos originarios’

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recibió en Palacio Nacional al exmandatario de Bolivia, Evo Morales.

Te recomendamos: Evo Morales agradece a México por ‘salvarle’ la vida hace 2 años

Al término de la reunión, que duró casi dos horas, el expresidente salió sin hacer comentarios.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que Evo Morales le agradeció al presidente López Obrador el asilo que el gobierno de México le concedió en noviembre 2019, durante una crisis social y política en su país.

“Hubo una buena plática, un saludo, quería saludar al presidente López Obrador, vino con parte de sus compañeras, compañeros allá, agradecer el respaldo que México le dio, y también comentar lo que ellos están haciendo allá en Bolivia, sobre todo, lo más importante, el avance social que tienen allá, que ven. México como un punto de referencia en muchas acciones, programas sociales que México está llevando a cabo. Fue una conversación muy interesante que da cuenta del peso que México ha ganado en América Latina y, en particular, en Bolivia y en otros países”, dijo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

El canciller Marcelo Ebrard dijo que Evo Morales visitó al presidente López Obrador como ciudadano, que no pidió asilo político y que en esta visita invitó al presidente de México a Bolivia.

“En este momento él no solicitó asilo… hoy en día no está solicitando el asilo, él es un ciudadano boliviano… Me invitó a Bolivia y yo voy a visitar Bolivia en noviembre. Le dijo que le gustaría mucho, pero por ahora es muy difícil para él salir, pero algún día seguramente lo podremos hacer”, explicó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.