AMLO defiende su declaración sobre protección de delincuentes por ser humanos; no fue desliz, afirma

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió su declaración sobre la protección de delincuentes por ser humanos; y afirmó que no fue desliz su comentario.

Te recomendamos: Enfrentamientos entre civiles armados y soldados dejan 2 muertos y 10 heridos en Chiapas

“Ayer hablé de que se tenía que proteger la vida también de los presuntos delincuentes, que son seres humanos y me llamó mucho la atención de que intelectuales o profesionales supuestamente progresistas me cuestionaron, por eso estamos viviendo momentos interesantes”, declaró AMLO en su conferencia mañanera desde el estado de Nuevo León.

López Obrador cuestionó cómo su gobierno va a querer que alguien pierda la vida o va a estar a favor de la ley del talión, “del que ha hierro mata a hierro muere o el diente por diente y el ojo por ojo”.

El Presidente de México arremetió contra quienes lo criticaron por sus dichos, luego de que fueran viralizados los videos de soldados siendo perseguidos por integrantes de la delincuencia organizada en Nueva Italia, Michoacán.

Aseveró que los soldados del Ejercito Mexicano actuaron muy bien al no confrontar al grupo delincuencial.

Finalmente, López Obrador aseguró que no le importa que sus críticos se burlen de su estrategia contra la delincuencia organizada de “abrazos, no balazos”.

“Cuando dije abrazos no balazos se rieron y todavía lo siguen haciendo, no me importa, porque la estrategia de atender a los jóvenes está funcionando, sin violar los derechos humanos, estamos avanzando le estamos quitando el semillero a la delincuencia”, sentenció.