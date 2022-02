AMLO defiende las tareas y las actuaciones de los elementos del Ejército

En el marco del Día del Ejército, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió las tareas y actuaciones de los elementos castrenses.

“Sin la participación responsable de las secretarías de Defensa y de Marina, no tendríamos los mismos resultados en seguridad, en desarrollo y en bienestar, en esta nueva etapa, la generosa y decisiva participación de nuestros soldados y marinos en acciones de desarrollo, bienestar y paz es refrendo de su lealtad a las instituciones civiles, esta participación además contribuye a dejar atrás la distancia y hasta la desconfianza entre civiles y militares que se generó por las decisiones erróneas y perversas de gobiernos civiles. No le carguemos la culpa al Ejército de acciones indebidas que avergüenzan, que son manchas de nuestra historia, no se olvide que esas acciones fueron ordenadas por las autoridades civiles”, dijo López Obrador.