AMLO defiende la reforma eléctrica: ‘Si no la aprueban van a demostrar que no representan al pueblo’, dice

La inconformidad de la oposición ante su infructuosa intención de modificar el presupuesto del próximo año, abrió otro frente de batalla ahora con la reforma eléctrica enviada por el presidente López Obrador, y donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) jugará un papel fundamental.

“Si no aprueban la reforma eléctrica, pues van a terminar de demostrar que no representan al pueblo, que representan a las empresas extranjeras y a los que han hecho jugosos negocios al amparo del poder público, van a afianzase si no aprueban la reforma eléctrica como buenos salinistas. Es lamentable que un partido que surge de un movimiento revolucionario termine como defensor de saqueadores”, comentó el presidente López Obrador.