AMLO defiende la legalidad de consulta para enjuiciar expresidentes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), defendió este viernes la legalidad de la consulta ciudadana planteada por él mismo para investigar y llevar a juicio a los expresidentes, cuya constitucionalidad fue cuestionada por un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La iniciativa de López Obrador generó mucha polémica en el país e incluso este jueves un magistrado de la SCJN Luis María Aguilar propuso declararla “inconstitucional” por restringir los derechos humanos.

El mandatario contestó que la consulta “no es violatoria de los derechos humanos” porque no plantea “un juicio sumario, no hay una vía extrajudicial, tiene que ser el Ministerio Público, tienen que ser los jueces” los que decidan sobre los posibles delitos de los expresidentes en caso de que la gente apruebe el referéndum.

Para apoyar su argumentación, López Obrador enfatizó el lenguaje jurídico incluido en la pregunta que presentó al Senado, que es la siguiente:

El mandatario argumentó que se le hace “no sustancial el impedir una consulta alegando que se violan derechos humanos” porque en la pregunta no va “un sesgo”.

“¿Dónde está la violación de los derechos humanos? Entonces no se podría juzgar a nadie. ¿Cómo me vas a abrir una investigación si me estás violando por anticipado mis derechos humanos? No se podría investigar nada”, ironizó.