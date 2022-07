AMLO defiende en Nayarit la contratación de médicos cubanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador acalló los reclamos de presuntos trabajadores de la salud en Nayarit que se dijeron despedidos y quienes se manifestaron en este evento en Rosamorada, cuando se detallaba el avance de la federalización de la salud pública en este estado, y la necesidad de contratar a médicos cubanos, parte de los cuales estaban presentes en este evento, para cubrir las carencias existentes en las zonas más marginados del país.

“Respeto el punto de vista de otras personas, yo sostengo y puedo probar que no tenemos los médicos en México que necesitamos. Por eso. Respeto su punto de vista, pero no lo comparto, les comento a ustedes, nada más en términos, así, muy generales, primero, que les van a atender, primero. Y lo segundo Por eso. Pero es mi palabra. Y lo segundo es que aquí había, en Nayarit. No, no hay ningún problema, no me afecta en nada. Aquí había como 800 trabajadores de la salud, en Nayarit que estaban trabajando de eventuales y llevaban mucho tiempo. Bueno, ¿Cuántos de esos 800 ya se han basificado? Alrededor de 700, de 800. Nos faltan como 100, vamos a basificar a todos los trabajadores de la salud y vamos a mejorar el servicio de salud. Los que fueron despedidos injustificadamente, injustamente, van a ser reinstalados”, dijo el presidente López Obrador.