AMLO defiende designación de Eduardo Villegas como embajador en Rusia ante críticas por no hablar ruso

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), defendió la designación de Eduardo Villegas como embajador de México en Rusia ante críticas por no hablar ruso.

López Obrador señaló que si la oposición dice que estuvo mal, la designación de Eduardo Villegas, pues es muy probable que haya estado bien.

El Presidente de México dijo que consideró que el académico Eduardo Villegas podría representar a nuestro país en Rusia, buscando que haya diálogo.

“No queremos nosotros tomar partido porque lo que buscamos es que haya diálogo y se termine con la guerra, y no solo es el caso de Rusia, lo mismo con Ucrania, la misma actitud, actuamos con prudencia para no inclinarnos, no tomar partido y poder ayudar a conseguir la paz”, refirió.