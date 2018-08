AMLO defiende decisión de poner a Bartlett a cargo de CFE

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió su decisión de colocar a Manuel Bartlett Díaz al frente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ante cuestionamientos sobre la trayectoria política del senador, y a pesar de la opinión en contra de quien fuera su coordinadora de campaña, Tatiana Clouthier.

En conferencia de prensa, López Obrador afirmó en que es la persona indicada para garantizar el combate a la corrupción en la CFE.

Respeto mucho las opiniones de todos los ciudadanos y respeto la opinión de Tatiana, pero no comparto el punto de vista que ellos tienen, y lo digo de manera muy respetuosa […] necesitábamos a una gente como Manuel Bartlett; yo respeto mucho la opinión de todos, pero tengo la responsabilidad de que haya orden y que ya los conservadores no sigan saqueando al país. Entiendo que hay medidas que no les gustan […] cuando hay encono siempre se destacan cosas malas y no se cuenta la actitud positiva que tienen los funcionarios, dirigentes políticos. Manuel Bartlett desde hace 15 años está defendiendo la industria eléctrica, y hay constancia de lo que estoy diciendo”, apuntó.