AMLO defiende a su hijo menor por los ataques en las redes sociales

Desde Acapulco, Guerrero, este domingo 26 de junio de 2022 el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a quienes promovieron, especialmente en redes sociales, una fotografía en la que aparece su hijo menor, y utilizaron su apariencia física para denostarlo.

“Imagínense, ayer mi pobre hijo que lo amo, a Jesús, que está excedido de peso, ya saben ustedes la edad de la adolescencia cómo es, sale una foto y con saña lo atacan, eso es una cobardía, el problema es conmigo, no con él, ¡Claro! Hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia, ¿no es así?, pero yo lo entiendo es su grado de desesperación porque no pueden, y ¿por qué no pueden?, porque ellos no le tienen amor al pueblo, por eso no pueden, cuando se le tiene amor al pueblo, cuando se le tiene amor al prójimo, cuando se gobierna para la gente, sobre todo para los pobres la gente es agradecida y apoya al gobernante, ¡esa es la fórmula! Por eso, aunque sigan las campañas negras, las calumnias, vamos a salir siempre ilesos”, dijo López Obrador.