AMLO defenderá su Reforma Eléctrica ante Kerry y empresarios de EEUU

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), defenderá su Reforma Eléctrica ante John Kerry, enviado especial de Estados Unidos (EEUU) para el Clima, y una veintena de empresarios, durante la reunión que sostendrán este jueves 31 de marzo del 2022.

Tal y como se anunció, John Kerry viaja a México por tercera ocasión para reunirse con López Obrador en la Ciudad de México y proseguir con las conversaciones bilaterales entre ambos países sobre cómo acelerar la lucha contra la crisis climática.

Aunque se anunció que el encuentro entre las delegaciones de México y Estados Unidos tenía el afán de acelerar la cooperación contra la crisis climática, López Obrador centró sus palabras en el mercado energético y de combustibles fósiles y en la necesidad de aprobar su polémica Reforma Eléctrica.

La propuesta de reforma es controvertida porque limitaría al 46% la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Además, eliminaría los reguladores autónomos de energía, revisaría contratos previos y priorizaría a las plantas fósiles de CFE sobre las renovables de privados.

A los empresarios de Estados Unidos “se les va a informar sobre nuestro plan de generación de energías limpias y del propósito de fortalecer a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, es decir a las empresas públicas”, explicó el presidente.

Dijo que “al mismo tiempo” se va a “definir” cuáles “minerales estratégicos” van a estar manejados por empresas de la nación, como el litio.

Aseguró que la Reforma Eléctrica quiere garantizar que no haya “apagones” en el país.

“Vamos a hablar con ellos para informarles, decirles que ya son otras condiciones y que no queremos nosotros padecer, como está sucediendo incluso en Estados Unidos, por la invasión a Ucrania “, agregó.

Y sobre la votación este abril en el Legislativo, dijo: “Los legisladores, diputados y senadores, van a tener que definirse, si están con las empresas o están con la nación”, remarcó, y denunció los supuestos subsidios a empresas privadas.

López Obrador también abrió la puerta a impulsar el mercado del gas nacional.

Y citando a “contratos leoninos” del pasado, dijo que México tiene hoy “gas excedente”.

Por ello, habló de un posible foco de inversión en gas para Estados Unidos en México.

Una familia en España paga “diez veces más” por la electricidad que lo que paga una familia en México, insistió el presidente. “No queremos ese modelo”, subrayó.

“Por eso es la Reforma Eléctrica, para garantizar que no haya apagones, que no nos falte la energía eléctrica y que no aumente de precio”, apuntó.